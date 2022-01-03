أيمن بهجت قمر يحيي ذكرى وفاة والده الـ33

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا المؤلف أيمن بهجت قمر ذكرى وفاة والده بهجت قمر الـ33، التي توافق اليوم 3 يناير الجاري.

وكتب أيمن تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "النهاردة ٣ يناير الذكرى الـ٣٣ لوفاة والدي الكاتب الكبير بهجت قمر، بس السنة دي أنا لأول مرة أبقى سعيد لإني المرة دي الذكرى بتمر واسمه منور المسرح من تاني".

وأضاف: "ألف رحمة ونور عليك يا بابا عايش معايا وفي بالي كل يوم مع كل نفس بتنفسه وحاضر بسيرتك الطيبة، ياريت الكل يفتكره بالدعاء".

أعرب الشاعر أيمن بهجت قمر، عن سعادته بعودة ذكر اسم والده بهجت قمر في مسرحية "في نص الليل"، حيث أنها من عالم الراحل، وتُعرض في موسم الرياض.

مسرحية "في نص الليل" بطولة غادة عادل وحسن الرداد ومحمد عبدالرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، إنتاج شركة ABK media Bahgat kamar.