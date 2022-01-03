آخرهم هنا الزاهد وأحمد فهمي.. نجوم أصيبوا بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا، اليوم 3 يناير الجاري.

وكتبت هنا منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "أنا وأحمد إيجابي كورونا، أي حد أتعامل معانا يطمن على نفسه".

وفي هذا التقرير نعرض لكم نجوم أُصيبوا بكورونا في الفترة الأخيرة:

شيكو

النجم الكوميدي شيكو، أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر الماضي، وأعلن قبل أسبوع عن تعافيه بعد خضوعه لمسحة جديدة وجاءت النتيجة "سلبية".

عبير صبري

أعلنت الفنانة عبير صبري، قبل أيام إصابتها وزوجها أيمن البياع بفيروس كورونا، وتتلقى العلاج حاليا داخل منزلها.

داليا البحيري

أعلن حسن سامي زوج الفنانة داليا البحيري، قبل أيام إصابتهما بفيروس كورونا.

فراس سعيد

كشف الفنان فراس سعيد اليومن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وأعلن اليوم الاثنين 3 يناير تعافيه.

سوزان نجم الدين

الفنانة السورية سوزان نجم الدين أعلنت في ديسمبر الماضي إصابتها بفيروس كورونا وعلقت عبر حسابها بموقع إنستجرام: "الحمد لله ختمنا هالسنة بكورونا".

حنان ترك

منذ أيام، أعلنت الفنانة المعتزلة حنان ترك إصابتها وزوجها ونجلها بفيروس كورونا، وطالبت جمهورها بالدعاء لهم.