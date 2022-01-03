بسبب انتحار فتاة الغربية.. سمية الخشاب تطلب خروج هؤلاء من حسابها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبرت الفنانة سمية الخشاب عن تعاطفها مع بسنت المعروفة بفتاة الغربية، والتي انتحرت بسبب صور مُفبركة لها.

وقالت سمية عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "أنا متضايقة جدا عشان بسنت"، مطالبة أي شخص لديه رأي آخر في قضية بسنت وسيحاول تبرير الأمر، بالخروج من حسابها وإلغاء متابعتها.

جدير بالذكر أن أحدث ظهور للفنانة سمية الخشاب كان قبل يومين في برنامج "كلام الناس" المعروض على قناة MBC مصر، وكان أخر عمل لها مشاركتها في بطولة مسلسل "موسى" الذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2021، مع الفنان محمد رمضان، والفنان سيد رجب، إخراج محمد سلامة، تأليف ناصر عبدالرحمن.