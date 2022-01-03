فن ومشاهير

إصابة هنا الزاهد وأحمد فهمي بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس .

وكتبت هنا منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "أنا وأحمد إيجابي كورونا، أي حد أتعامل معانا يطمن على نفسه".

وكانت آخر مشاركات هنا الزاهد الفنية، مسرحية "جوازة معفرتة" التي عرضت بموسم الرياض بالمملكة العربية .

مسرحية "جوازة معفرتة" بطولة: أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، ومن تأليف وأشعار ورؤية فنية وإنتاج أمير طعيمة، ورؤية موسيقية وألحان عمرو مصطفى، وإخراج أوتاكا.

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك أيضا في مسلسل "أنا وهي" من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، ميرهان حسين، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، محسن منصور.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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