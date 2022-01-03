"كفانا كفر بالإنسانية".. لقاء الخميسي تعلق على انتحار فتاة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة لقاء الخميسي على انتحار الطفلة بسنت، الشهيرة بـ"فتاة الغربية".

ونشرت لقاء رسالة بسنت، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بسنت 16 سنة فتاة جميلة قُتلت بفعل فاعل مريض متدني الأخلاق وتواطئ معه بعض الناس أمثاله من اللا أخلاقيين الذين يدعون الفضيلة ويظلون ينتهكون عرض الناس بلا حق".

وأضافت: "كفانا إخفاء رؤوسنا.. كفانا انتهاك لأعراض فتياتٍ صغيرات بالكلمات والنظرات والأحكام.. دعوا الفتيات يعشن في سلام، كفانا كُفرٌ بالإنسانية، لكي الله يا صغيرة وانتي ما بين يديه الحنونة".

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من نقطة مستشفى جامعة طنطا يفيد باستقبال فتاة تدعى "بسنت.خ.ش" في العقد الثاني من عمرها إلى المستشفى في حالة متأخرة، بسبب، تناولها حبة الغلال سامة، وتوفيت في الحال.

تبين أن الفتاة أقدمت على الانتحار هربًا من الضغط النفسي الذي وقع عليها بسبب صورة عارية مفبركة لها، ففضلت الانتحار وتركت رسالة لوالدتها تنفي فيها صلتها بالصور المفبركة.

وجاء في نص الرسالة التي تركتها الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا: "ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي، ودي صور متركبة والله العظيم وقسماً بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلّي ده أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد".