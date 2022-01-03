الملكة إليزابيث تكسر القواعد وتكرّم دانيال كريغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بمناسبة العام الجديد، تم الإعلان عن قائمة التكريمات السنوية التي تمنحها الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عامًا.

وكان اللافت هذا العام كسر الملكة للقواعد عبر منح وسام، عادة ما يكون مخصصًا للجواسيس أو الدبلوماسيين الحقيقيين، للممثل دانيال كريغ الذي لعب دور جيمس بوند على مدار السنوات الـ15 الأخيرة.

ووفقًا للموقع الرسمي للعائلة المالكة، يُمنح وسام CMG “وسام القديس ميخائيل وسانت جورج” بشكل أساسي لأولئك الذين يخدمون إنكلترا في بلد أجنبي “على سبيل المثال لضباط الخدمة الخارجية والدبلوماسيين”، ولكنه منح للنجم عن “خدماته في السينما والمسرح” بعد أن لعب دور الجاسوس جيمس بوند في 5 أفلام.

يشار إلى أن منتجي أفلام بوند، مايكل جي ويلسون وباربرا بروكلي حصلا أيضًا على جوائز CBE (قائد وسام الإمبراطورية البريطانية) لخدمات التصوير والدراما والعمل الخيري.