دوين جونسون: لا عودة إلى Fast and Furious

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد محاولة النجم العالمي فان ديزل مصالحة زميله الممثل دوين جونسون الشهير بـ”ذا روك”، أعلن الأخير رفضه للعودة إلى Fast and Furious.

وأعرب النجم عن انزعاجه الشديد من استغلال ديزل لأطفاله ووفاة بول ووكر لإقناعه بالعودة إلى Fast and Furious خاصة وأنه قال له مباشرة أنه لن يعود.

وقال ذا روك في مقابلة مع قناة “سي إن إن”، “أنا قلت لديزل مباشرة أنني لن أعود إلى سلسلة الأفلام، وسأكون دائمًا داعمًا للممثلين، إلا أن منشوره مثالاً على تلاعبه.. لم يعجبني أنه أدخل أطفاله والراحل بول ووكر بالموضوع، اتركهم خارج الموضوع لقد تحدثنا قبل أشهر عن هذا الأمر وتوصلنا إلى تفاهم واضح”.

وأشار النجم البالغ من العمر 49 عاماً إلى أنه كان يسعى دائماً لإنهاء رحلته مع سلسلة أفلام Fast and Furious بشكل جيد ولكن تصرفات فان ديزل تحول دون إتمام ذلك.

وختم دوين جونسون حديثه بتمني التوفيق لجميع النجوم المشاركين، حاسماً قراره بعدم العودة نهائياً ومتمنياً النجاح لفريق عمل الفيلم.

وكان فان ديزل قد وجه رسالة مؤثرة لصديقه دوين جونسون، يطالبه فيها بالعودة إلى الجزء العاشر والأخير من سلسلة الأكشن الشهيرة “Fast & Furious”، حيث نشر صورة لهما وأرفقها بتعليق كتب فيه: “أخي الصغير دوين… حان الوقت. العالم ينتظر خاتمة “Fast 10”. كما تعلم، أطفالي يشيرون إليك بالعم دوين في منزلي. لا توجد عطلة تمر وأنت وهم لا تتبادلان الأمنيات الطيبة… لكن الوقت قد حان. والإرث ينتظر. لقد أخبرتك منذ سنوات أنني سأفي بوعدي لبابلو”. (في إشارة لبطل السلسلة الراحل بول ووكر).

وأكمل ديزل: “أقسمت أننا سنصل ونظهر أفضل ما لدينا في النهاية، أقول هذا بدافع الحب.. لكن يجب أن تظهر، لا تترك السلسلة فارغة، فلديك دور مهم للغاية تلعبه”، وتابع ديزل “هوبز لا يمكن أن يلعبه أحد. أتمنى أن ترتقي إلى مستوى المناسبة وتحقق مصيرك”.

يذكر أن أول أجزاء سلسلة “Fast & Furious” صدر عام 2003، وحققت الأجزاء التسعة إجمالي إيرادات قدرت بنحو 6.29 مليار دولار عالمياً.