شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير حكاية "وأنسى روحى وياك" من "نصيبى وقسمتك" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور أسرة حكاية "وأنسى روحى وياك" من الموسم الرابع لمسلسل "نصيبى وقستمك"، المشاهد الأخيرة من العمل في منطقة أكتوبر، وذلك بالتزامن مع عرض حلقاته على قناة ON، حيث ينتهى أبطال الحكاية من آخر المشاهد مساء اليوم الاثنين، قبل حلقتين فقط من إنتهاء عرض العمل.

"وانسى روحى وياك" هي سادس حكايات الجزء الرابع من مسلسل "نصيبى وقسمتك" الذى يكتبه عمرو محمود ياسين، ومن بطولة ميرهان حسين، محمد عز، لورا، أيمن عزب، مروى الأزلى، إيمان السيد وعدد آخر من الفنانين والحكاية إخراج عصام نصار.





وعرضت قناة ON حتى الآن 5 حكايات هى "النظارة البيضا" بطولة أمير المصرى وكارولين عزمى ومصطفى أبو سريع، و"غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة ونانسى صلاح ورحمة حسن، و"أوضة وصالة" بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق وإنعام سالوسة، و"حلوة اللقطة" بطولة هانى عادل وميرنا نور الدين وحمزة العيلى، و"تاج راسنا بابا" بطولة صلاح عبد الله وإسلام جمال ومنة فضالى.

وفى سياق آخر تستعد ميرهان حسين لتصوير مسلسل "قلب واحد" مع هانى سلامة وتأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، للعرض في شهر رمضان المقبل 2022، كما تصور حالياً دورها في مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، وإخراج عادل أديب للعرض قريباً.

أما محمد عز فينتظر طرح فيلم "لعبة شيطان" في دور العرض يوم 19 يناير المقبل، والعمل بطولة باسم سمرة، مى القاضي، منى ممدوح، مصطفى أبو سريع، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت.