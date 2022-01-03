فن ومشاهير

هالاند يعلنها صراحة: سألعب هنا!

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 08:17 مساءً - منذ 15 دقيقة

هالاند

أعلن النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم صراحة عن وجهته المقبلة، أثناء قضائه إجازة أعياد الميلاد في مدينة ماربيللا الساحلية بمقاطعة ملقا الإسبانية.

وقال هالاند ردا على أسئلة مشجعين عن مستقبله: “سألعب هنا في إسبانيا”، وذلك سط أنباء تفيد بتقدم متصدر في سباق الحصول على خدمات “الفتى الذهبي” النرويجي.

وكان المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، هانز يواخيم فاتسكه، أكد اهتمام نادي ريال مدريد بضم هالاند.

وقال فاتسكه: الشيء الوحيد الذي أعرفه على وجه اليقين هو أن ريال مدريد مهتم به للغاية.

ويحظى إيرلينغ هلاند (21 عاما) باهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، وفي مقدمتها قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، إضافة إلى قطبي مدينة مانشستر الكروي السيتي واليونايتد، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ورغم ارتباط هالاند بعقد مع بوروسيا دورتموند حتى صيف 2024، إلا أنه يتضمن شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل قبل ذلك مقابل 75 مليون يورو.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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