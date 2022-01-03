والد فاتن موسي يهاجم مصطفى فهمي : ” لم يصن الهدية ولم يكن أد الأمانة “

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يناير 2022 07:58 مساءً - شن ” أحمد موسى ” والد الإعلامية اللبنانية ” فاتن موسى ” هجوما لاذعا على طليق إبنته الفنان المصري ” مصطفى فهمي ” .

فقال أحمد موسى في تصريحات له أن مصطفى فهمي لم يصن إبنته أو يحافظ عليها ولم يكن ” أد الأمانة ” على حد قوله التي حمله إياها بزواجه من فاتن موسى .

وعلق والد الإعلامية اللبنانية على ذلك قائلا : ” لم أكن أعلم بموضوع الطلاق قبل أن يحدث .. أنا حملته أمانة وهو لم يكن قد الأمانة، ولا أحب أن أحكي معه ولا هو يحكي معي ” .

وأشار أحمد موسى إلى أنه منذ نحو عام ونصف تواصل مصطفى فهمي معه ليخبره عن وجود مشاكل بينه وبين فاتن موسى وطلب منه التدخل إلا أنه رفض ذلك .

وتابع : ” أنا ما بحب أتدخل في الحياة الزوجية بين أي إثنين حتى لو إبنتي وزوجها .. قولت له يا أخي أنا عيب عليّ إني أدخل بينكم ويجب أن تعالج مشكلتك بنفسك وأنا قدمت له هدية ليحفظها ولم أطلب منه أي شيء آخر ” .

وأعرب والد فاتن موسى عن غضبه من نشر الفنان مصطفى فهمي لرسالة صوتية بينهما خلال حلوله ضيفا ببرنامج الحكاية مؤخرا معتبرًا أن ذلك اختراق للخصوصية، وعلى الرغم من ذلك فأنه لا يفكر في مقاضاته على الإطلاق .

أما عن آخر مكالمة بينه وبين مصطفى فهمي قال أحمد موسى : ” آخر مرة كلمته بعد حفل خطوبة إبنتي وقولت له كان نفسي تكون معانا وبارك لي وقال لي معلش اعذرني أنا لازم أنزل ” .