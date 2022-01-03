وفاة نجل الفنان ” محمد رضا “

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يناير 2022 07:58 مساءً - أعلن ” أحمد رضا ” نجل الفنان المصري الراحل ” محمد رضا ” عن وفاة شقيقه ” مجدي رضا ” يوم أمس الأحد في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
فكتب أحمد رضا في منشوره ناعيا شقيقه : ” إنا لله وإنا اليه راجعون .. توفى إلى رحمة الله تعالى أخى مجدى رضا ندعو الله أن يتغمده برحمته ويغفر له ” .
وتابع : ” الجنازة غدا الإثنين من مسجد صلاح الدين بالمنيل بعد صلاة الظهر والعزاء يوم الثلاثاء بمسجد الشرطة بأكتوبر .. لا أراكم الله سوء في عزيز لديكم ونسألكم الدعاء ” .
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