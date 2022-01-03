كتب امير فتحي في الاثنين 3 يناير 2022 07:58 مساءً - نشرت المطربة اللبنانية ” قمر ” صورا من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام لإبنتها ” لونا ” في الظهور الأول لها بعد ولادتها في شهر نوفمبر الماضي .
وظهرت في الصور الطفلة ” لونا ” بمفردها وكتبت قمر في تعليقها على إحداها : ” لونا .. قلبي ” .
وكانت قمر قد أعلنت عن حملها في شهر مايو الماضي وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين المتابعين خاصة وأنها ليست متزوجة .
وعلقت قمر على ذلك في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام : ” حابين تعرفوا مين أبو الطفل وأنا حامل من مين؟ .. لا أحد يتدخل، اليوم أي مخلوق يوجد بالحياة بإرادة الله ” .
وتابعت : ” من أنتم حتى تحكموا على روح خلقها الله أو تحرموا وتُحلّوا خلق الله .. أنا ما عندي مشكلة أكون single mother ” .
واختتمت المطربة اللبنانية حديثها : ” بدي قول لكل امرأة ما تخلت عن أولادها وكانت الأم والأب بنفس الوقت وشايلة مسؤولية كبيرة على أكتافها: أنتِ قوية وبكل فخر ” .
كانت هذه تفاصيل خبر قمر تكشف عن الصورة الأولى لإبنتها ” لونا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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