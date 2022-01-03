هنا الزاهد تعلن إصابتها وزوجها بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يناير 2022 07:58 مساءً - أعلنت الفنانة ” هنا الزاهد ” في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك عن إصابتها وزوجها الفنان ” أحمد فهمي ” بفيروس كورونا .
حيث أشارت هنا الزاهد في منشورها إلى ثبوت إيجابية إصابتهما بالفيروس مطالبة من كل من تعامل معهم في الفترة الماضية اتخاذ التدابير اللازمة .
فكتبت في منشورها قائلة : ” أنا وأحمد إيجابي كورونا .. أي حد اتعامل معانا ياريت يطمن على نفسه ” .
يذكر أن إصابة الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا تعد الإصابة الثانية لها فكانت قد أصيبت بالفيروس في شهر مارس الماضي .
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