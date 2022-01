شكرا لقرائتكم خبر عن The Weeknd يصدر ألبوما جديدا بعنوان Dawn الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عدة أشهر من المضايقات التي تعرض لها النجم العالمي The Weeknd، بسبب الإجراءات الاحترازية التي أوقفت الرحلة الترويجية لألبوماته، قرر النجم العالمي طرح ألبومه الجديد الذى يأتي بعنوان "Dawn FM" يوم الجمعة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، أكدت من خلالها طرح الالبوم الجديد للنجم العالمي The Weeknd، يوم الجمعة المقبلة التي ستوافق 7 يناير، ومن المقرر ان يشاركه قائمة كبيرة من النجوم منهم، كوينسي جونز، وتايلر، وليل واين، والمتعاون الموسيقي منذ فترة طويلة Oneohtrix Point Never، وزميله الممثل سكاربورو، وJim Carrey.

وطرح المغنيان Post Malone و The Weeknd أغنيتهما الأخيرة One Right Now، فى نوفمبر الماضي، على الحساب الرسمى للمغنى Post Malone، على موقع يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية :

You say you love me but I don’t care

That I broke my hand on the same wall that you told me that he fucked you on

You think it’s so easy

Fuckin’ with my feelings

I got one comin’ over and one right now

One right now

I got one comin’ over and one right now

One right now

Said you wanna have my babies

I fucked you so good, you should pay me

Don’t call me baby

When you did me so wrong

But I got over what you did already

Body for a body I’m so petty

How many of your friends fit in my Rolls

Bought you a new face

You should call me Dad baby

Hermes

But you dropped the bag baby

Truth is

Maybe one’s just not enough