شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل أكرم حسنى "مكتوب عليا".. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النجم أكرم حسنى تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "مكتوب عليا" فى الديكور الخاص بالعمل غدًا الثلاثاء، بعدما أنتهى مخرج العمل خالد الحلفاوى من معاينة أماكن التصوير وإنهاء البروفات، ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب أكرم حسنى، كل من عمرو عبد الجليل، ريم مصطفى، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب.

يذكر أن أكرم حسنى من المفترض أن يستكمل تصوير فيلمه الجديد "العميل صفر"، مع الفنانة نيللى كريم خلال الفترة المقبلة، حيث صور منه عددا من مشاهد الفيلم العام الماضى، ومن المقرر أن يعرض فى صيف 2023.