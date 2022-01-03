شكرا لقرائتكم خبر عن هند عبد الحليم مع فريال أشرف فى صورة من كواليس حكاية "تقلها دهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الممثلة الشابة هند عبد الحليم، برفقة البطلة الرياضية فريال أشرف، حيث تجسد هند دورها في حكاية "تقلها دهب"، ونشرت هند عبد الحليم، صورتها برفقة فريال عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها، "فريال الحقيقية وفريال فى التمثيلية تقلها دهب، من مسلسل إلا أنا".



هند عبد الحليم وفريال اشرف



تدوينه هند عبد الحليم

حكاية "تقلها دهب"، قصة حقيقية لثلاث بطلات من أبطال مصر في الأولمبياد وهم سمر حمزة بطلة العالم فى المصارعة، وهداية ملاك بطلة التايكوندو، وفريال يوسف الكارتيه والتي يجسدهن هلا السعيد وسارة عبدالرحمن وهند عبدالحليم .

ويشارك في بطولة المسلسل كل من منال سلامة وأيمن الشيوي ومحمد أحمد ماهر وياسر علي ماهر وإسماعيل شرف وشريف حلمي وسعيد صديق ومحمد غنيم وسمير بدر وهو من تأليف يسري الفخراني وحسن كمال، وإخراج احمد يسري وتعرض حلقات "تقلها دهب"، هذه الأيام علي قنوات Dmc .

جدير بالذكر أن "dmc" عرضت على مدار الأسابيع الماضية حكايات "بيت عز" و"بالورقة والقلم" و"بدون ضمان" و"على الهامش" و"حكايتي مع الزمان" وكذلك "يبقى الأثر" و"طعم الدنيا" و"حلم حياتي".

تذاع الحكاية على "dmc" في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد الساعة الثانية صباحًا، والساعة الثانية عشرة ظهرًا، كما تعرض على "dmc دراما" الساعة الحادية عشرة مساء والإعادة الثامنة صباحًا، والرابعة مساء.