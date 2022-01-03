شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يدخل فى علاقة جديدة مع جوليا فوكس بعد طلاقه لـ كيم كاردشيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع جاست جيرد، أن مغني الراب كاني ويست طليق كيم كاردشيان دخل في علاقة جديدة، مع الممثلة جوليا فوكس، حيث رصد الثنائى، كاني البالغ من العمر 44 عامًا والممثلة جوليا فوكس البالغة من العمر 31 عامًا وهما يتناولان عشاءً رومانسيًا سويا في مطعم Carbone بميامي، فلوريدا.

فى سياق متصل قدمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان ويست طلبًا لتصبح عازبة بشكل قانوني واستعادة اسمها قبل الزواج مع استمرار عملية الطلاق من كاني ويست، وقدمت كيم البالغة من العمر 41 عامًا المستندات القانونية والتي ستجعلها قانونًا امرأة عزباء إذا وقعها قاض وفقًا لـ TMZ.

ربما يكون الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن كيم تريد استعادة اسمها قبل الزواج مما يعني إسقاط اسم ويست من أعمالها مثل KKW Beauty و KKWوالتي تستخدم فيها الحروف الاولي مع زوجها.

وعلي جانب آخر ورغم أنها دخلت في علاقة جديدة قال مغني الراب العالمي كاني ويست إن الله سيجمع شمله وزوجته المنفصلة كيم كاردشيان لأنه اعترف بأنه ارتكب أخطاء في حقها، وتحدث ويست 44 عامًا عن زواجه عندما ظهر في Los Angeles Mission لتقديم 1000 وجبة إلى Skid Row قبل عطلة عيد الشكر، وقال الحائز على جائزة جرامي ، وفقًا لـ Page Six.: " الله يمكنه حل كل هذه العلاقات لقد ارتكبنا أخطاء لقد ارتكبت أخطاء".

والغريب في الأمر أن كاني تحدث عن علاقته مع كيم، أثناء تصدر علاقتها الرومانسية الجديدة مع بيت ديفيدسون عناوين الصحف.