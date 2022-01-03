هكذا نعى نبيل الحلفاوي الإعلامي إبراهيم حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الإعلامي إبراهيم حجازي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الإثنين متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "رحم الله الكاتب والإعلامي الناقد الرياضي الأستاذ إبراهيم حجازي، خالص العزاء لأسرته وتلاميذه وللساحتين الصحفية والرياضية"

وكان الناقد حسن المستكاوي قال في تصريحات لـ "الخليج 365"، إن الكاتب الكبير إبراهيم حجازي عانى العديد من المشكلات الصحية؛ على رأسها كورونا الذي أصيب به منذ فترة وظل يعاني تبعاته، وأعقب ذلك حجزه بالرعاية المركزة لمشكلات أخرى في الوظائف الحيوية؛ أبرزها القلب والكلى وعدد من الأجهزة الحيوية الأخرى

وأضاف الناقد الرياضي الكبير: "كما عانى الراحل بسبب كل هذا نقصَ الأكسجين في الجسم، حتى تلقينا صباح اليوم نبأ وفاته".

اشتهر الإعلامي والناقد الرياضي الراحل إبراهيم حجازي، بتقديم برنامجه الشهير "في دائرة الضوء"، وكذلك كتابة مقال في الأهرام الأسبوعي بعنوان "خارج دائرة الضوء".