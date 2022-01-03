فيديو| لطيفة تحيي حفلا غنائيا في دبي بمناسبة اليوم الوطني التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تستعد المطربة التونسية لطيفة لإحياء حفل غنائي في دبي، غدًا 4 يناير الجاري، بالتزامن مع اليوم الوطني التونسي.
ونشرت لطيفة مقطع فيديو، من داخل منزلها، قالت فيه: "مستنيتكم بكرة بإذن الله في قاعة اليوبيل بدبي، هتكون سهرة حلوة، بمناسبة اليوم الوطني التونسي".
وعلقت لطيفة على الفيديو قائلة: "استنوني بكرة في حفلي الجديد في قاعة اليوبيل الساعة 8 مساءًا بتوقيت دبي".
يذكر أن لطيفة انتهت من تصوير أحدث أعمالها، وهي قصيدة "حلم" آخر أعمال الشاعر الراحل حسين السيد، ومن ألحان الموسيقار طلال، واخرجها بطريقة الفيديو كليب المخرج وليد ناصيف، ويتم طرحها قريبا، حيث تجرى عمليات المونتاج والتلوين في دبي.