"بدي الناس يترحموا".. عاصي الحلاني يكشف سبب عدم اعتذاره عن حفله بعد وفاة شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عن سبب عدم اعتذاره عن إقامة حفله الأخير بالعاصمة الأردنية عمان، ليلة رأس السنة.

وقال المطرب اللبناني في مقابلة مع برنامج بالعربي: "كلنا بنعرف إن الموت حق وهذه إرادة ربنا سبحانه وتعالى، الوفاة كانت من أسبوع، وقررنا إن نكفي بدنا الناس يترحموا عليها ما بدنا يكون وفاتها سبب لأذية الناس بالعكس قررنا نكفي ".

وتابع: "قررنا نكفي وراح نكفي، وبقول دايما الفنان بوقت الفرح قد ما فيه يزيد الفرح للناس، وبوقت الألم يخفف الألم والحزن عن الناس".

وأضاف: "الالتزام شغلة أساسية بحياتي، العقود اللي بوقعها مع منتجين أو شركات لإقامة نشاطات أو أي إنتاج فني يتعلق بعملي بلتزم فيه وبحترمه وبيكون مقدس بالنسبة إلي".

وأشار إلى أن عدم إقامة الحفل كان سيكون خسارة كبيرة للعديد من العاملين، مضيفا: "إقامة الحفل هو عملي، فيه معي فرقة كبيرة من لبنان بيشتغلوا من شهرين أو تلاتة، غير اللي بيشتغلوا في الأوتيل اللي، وإذا قررنا نلغي الحفل نخرب بيوت العالم".

وكان الفنان عاصي الحلاني قد أعلن وفاة شقيقة أواخر الشهر الماضي، وقبل أيام من حفله الغنائي بعمان، وهو ما عرضه لانتقادات كبيرة وقتها.