المغنية قمر تنشر لأوّل مرّة صور ابنتها الصغيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الجدل الذي أثارته خلال فترة حملها بمولودها الثاني من دون الكشف عن زواجها وهوية زوجها، عرضت المغنية قمر في بداية العام الحالي الصور الأولى لابنتها التي أطلقت عليها اسم “لونا”.

ونشرت قمر مقطع فيديو وصورة للطفلة عبر خاصية “الستوريز” الملحقة بحسابها في تطبيق “إنستغرام”، وظهرت فيه وهي تلاعب بمحبة ابنتها التي لفتت الأنظار بجمال ملامحها التي تشبه الى حدّ كبير ملامح أخيها “جيمي” لناحية لون البشرة والعينين.

وحرصت قمر على نشر صورتها في مرحلة الطفولة، وسألت متابعيها عمّا إذا كانت الطفلة تشبهها، فأكدت غالبية الإجابات الشبه بينهما، بينما ألصقت بعض الصفحات صور “لونا” مع “جيمي” خلال المرحلة العمرية نفسها لملاحظة الشبه الكبير بينهما.

وكانت الفنانة المثيرة للجدل قد وضعت ابنتها خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي في أميركا، ولم تكشف بعد أي تفاصيل عن زوجها وزواجها رغم التعليقات والانتقادات التي طاولتها منذ إعلانها عن حملها، متهمين إياها بتكرار أزمة نَسب ابنها “جيمي” مع طليقها جمال مروان.