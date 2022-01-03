أديل تشتري قصر ​سيلفستر ستالون بنصف سعره!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد عرضه لفترة طويلة للبيع، نجحت النجمة العالمية ​أديل​ بإتمام صفقة مذهلة حيث اشترت قصر النجم العالمي ​سيلفستر ستالون​ الفخم بمبلغ 58 مليون دولار أميركي.

وأكدت التقارير الصحافية أن النجمة البريطانية اشترت القصر الواقع في منطقة بيفرلي هيلز مقابل 58 مليون دولار أميركي إثر فشل العقار الفخم في تحقيق السعر الذي يستحقه بعدما عُرض للبيع مقابل 110 ملايين دولار.

ويقع القصر في منطقة بيفرلي هيلز الشهيرة في لوس أنجلوس، وتبلغ مساحته نحو ألفي متر مربع، وهو مؤلف من 8 غرف نوم، و12 حمّاماً، وأمامه مسبح وملعب للغولف، كما يضم القصر مكتبة كبيرة، وتذكارات عدة، خصوصاًَ تلك التي تتعلق بأشهر أفلام ستالون “روكي”.

وأفادت مصادر TMZ بأن القصر صمّمه ريتشارد لاندر، وكان ستالون يعمل بجد لبيع القصر الضخم الذي اشتراه في تسعينيات القرن الماضي، وعرضه في البداية مقابل 110 ملايين دولار، لكنه لم ينجح في بيعه فخفّض السعر إلى 85 مليون دولار بعدما انتقل مع عائلته إلى فلوريدا، إلى أن انخفض السعر لأكثر من النصف واشترته أديل في صفقة ناجحة مقابل 42 مليون جنيه إسترليني.