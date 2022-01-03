شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر بطلة العرض المسرحى فى مسلسل "الرواية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة آيتن عامر، على بطولة مسلسل "الرواية"، من بطولة أحمد فهمى وشيرى عادل، الذي يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، وتدور أحداثه حول جريمة قتل تحدث داخل عرض مسرحى أثناء ليلة الإفتتاح، وتتورط مجموعة من الأشخاص والبحث عن الجانى خلال أحداث المسلسل.



ايتن عامر

وتجسد الفنانة آيتن عامر، دور بطلة العرض المسرحي وتدعى "ليلي"، وتتورط في العديد من المشاكل والمتاعب بسبب ذلك العرض، والعمل تأليف شادى محسن وأمير شوقى، وإخراج أمير شوقى.

من ناحية أخرى، انتهت أيتن عامر مؤخراً من تصوير مسلسلها "النقطة العامية"، بمدينة 6 أكتوبر، والمسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق ومن بطولة آيتن عامر، محمد عز، هاجر الشرنوبي، صلاح عبدالله، إيهاب فهمي وغيرهم، والمسلسل من تأليف عمرو جمعة، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.