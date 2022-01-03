شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "معالى ماما" لـ بشرى ومحمود الليثى 2 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر فريق عمل فيلم "معالى ماما" على موعد طرحه في دور العرض السينمائى، ليكون يوم 2 من شهر فبراير المقبل، وهو من بطولة الفنانة بشرى، ومحمود الليثى وسامي مغاوري وإخراج أحمد نور، والعمل حاليًا في المراحل النهائية للمونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه فى الموعد المحدد له.

وانتهى مؤخرًا فريق عمل فيلم "معالي ماما" من تسجيل الأغنية الدعائية للفيلم داخل أحد أستوديوهات مدينة نصر، والتى تحمل اسم "ماما يا ماما"، والأغنية من كلمات نور محمد، وألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركى.

وكانت أسرة فيلم "معالى ماما" قد أوقفت التصوير فترة طويلة، بسبب إصابة بطلة العمل الفنانة بشرى بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن معظم المخالطين لها في العمل قاموا بعمل مسحة للتأكد من خلوهم من الفيروس.

ويناقش فيلم "معالي ماما"، قضية اجتماعية، وهى علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات في العمل، والفيلم تعود من خلاله بشرى إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها "ليل داخلى"، والذى عرض عام 2017.

وتجسد بشرى شخصية امرأة تشغل منصبًا مهمًا، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه".

يشارك بشرى البطولة محمود الليثى، وشيماء سيف، وسامى مغاورى، وعلاء مرسي، ومحمد على رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام.