شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: الفن مسئولية ومن يقدم الواقع بحذافيره يرتكب جريمة إنسانية وفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد صبحى إن الفن هدفه الرئيسى هو أن يقدم رسائل مهمة موجودة فى الواقع، والحالات السلبية التى تكون فى المجتمع ما هى إلا حالات استثنائية لا تصلح لأن تقدم فى عمل فنى وإلا سيكون جريمة إنسانية وفنية، مثل النجم الكبير محمود المليجى والنجم فريد شوقى، وجميع الأشرار فى السينما المصرية نحبهم كممثلين لأنهم استطاعوا تقديم الشر دون أن يكرههم أحد، والفن مسئولية ولا يصح أن ننهل من الواقع الشيء السلبى ونقدمه على أنه قاعدة، ولا يصلح أن نأخذ من الواقع جميع العوامل السلبية فقط لأنها هنا استثناء وليست القاعدة، فهناك متعة بصرية وسمعية وذهنية لدى المشاهد يريدها من الفن.

وتابع صبحى، أنه فى حالة وجود مجرم قتل رجل فى أحد الشوارع المصرية، وشاهد الحادث العديد من الأشخاص، فلا يصلح أن نأخذ هذا النموذج بشكل دموى على الشاشة، ولكن نقدمه دون دماء وأسلحة ونقدمه فى فيلم سينمائى، حفاظًا على أولادنا.

يذكر أن النجم الكبير محمد صبحي يبدأ موسمًا جديدًا لمسرحيته "نجوم الظهر" بداية من يوم 13 يناير 2022 بعد فترة إجازة بمناسبة موسم الامتحانات وأعياد الكريسماس.

"نجوم الظهر" رفعت لافتة كامل العدد بشكل يومي منذ بداية عرضها في الموسم الأول والمسرحية تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن، وملابس ماريام عدلي وبطولة وإخراج النجم محمد صبحي ونخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز، عبد الرحيم حسن، ندي ماهر، ميرنا زكري، رحاب الشناط ، داليا حسن، رحاب حسين بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى