بالصور.. أبطال مسلسل "ولهان" يحتفلون بإنطلاق التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

احتفل أبطال مسلسل "ولهان"، بإنطلاق تصوير العمل، داخل إحدى الفيلات "المهجورة" بمنطقة الصليبة في أبو رواش.

وجمعت المشاهد الأولى بين كل من محمد رضا وريم أحمد وحامد الشراب وإيمان رجائي، واستمر التصوير لما يقرب من ١٨ ساعة.

وشهدت الإحتفالية حضور النجوم: منذر رياحنة، محمد نجاتي، بسنت النبراوي، رغم عدم ارتباطهم بتصوير مشاهد لهم في هذا اليوم، وقام صناع العمل بتقطيع تورتة انطلاق التصوير التي وضع عليها اسم العمل.

المسلسل يتكون من ١٠ حلقات، وتدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي ورعب وإثارة.

مسلسل"ولهان" بطولة: منذر رياحنة، محمد رضا، محمد نجاتي، ريم أحمد، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، مدير تصوير د. أحمد حسين، مهندس ديكور سامح بدر، مشرف إضاءة أيمن كئه، ومشرف عام على الإنتاج محمد أبو العلا، سيناريو وحوار ورشة Big pen، وإخراج بلال العربي، وإنتاج شركة جولدن xyz جروب للإنتاج الفني والتوزيع.