كتب امير فتحي في الاثنين 3 يناير 2022 03:51 مساءً - شاركت الفنانة ” إلهام شاهين ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بصورا من احتفالها بعيد ميلادها الذي يوافق الثالث من شهر يناير .
وظهرت إلهام شاهين في الصور برفقة إبنة شقيقتها وهما يرتديان ملابس المنزل وتحمل الأخيرة قالب الكيك الخاص بعيد الميلاد ويتوسطه شمعة .
وكتبت الفنانة إلهام شاهين في تعليقها على الصور : ” يارب تكون سنة حلوة علينا جميعا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بالبيجاما .. إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها ال 61 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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