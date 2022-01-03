شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى ناعيًا إبراهيم حجازى: كان رجلا عظيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان أحمد صلاح حسنى، الناقد الرياضى إبراهيم حجازى، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها للعناية المركزة، وكتب أحمد صلاح حسنى، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون كان رجلاً عظيمًا ربنا يرحمه يارب".

تخرج حجازى فى المعهد العالى للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، ثم فاز بجائزة مصطفى وعلى أمين للصحافة المكتوبة عام 1985، وقد نجح فى تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة لمدة 19 عاما.

قدم حجازى برامج عدة فى التلفزيون، كان أبرزها البرنامج الشهير "فى دائرة الضوء"، وكان اهتمامه الدائم بالرياضة سببا فى تنظيم مؤسسة الأهرام للبطولات الرياضية فى المناطق الأثرية والسياحية، كما له عدة مقالات أبرزها: "خارج دائرة الضوء" فى عدد الجمعة بالأهرام ولمدة 22 سنة.

كما استطاع حجازى أن يقدم خلال مسيرته الإعلامية، شرحا وافيا عن نصر أكتوبر العظيم من واقع مشاركته فى الحرب، كونه أحد أبطال القوات المسلحة، وكان يرى أن حرب أكتوبر عام 1973، هى أعظم شىء فى تاريخ الأمة العربية، وأن الشباب المصرى الذى يرغب فى الهجرة يجب أن يعلم أن مصر صنعت المعجزات.