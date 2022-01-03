شكرا لقرائتكم خبر عن النيل فى الأقصر وبنانيتى.. أحدث ظهور لـ سامح حسين وأسرته على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان سامح حسين جمهوره بأحدث ظهور له برفقة أسرته، ونشر صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، ظهر فيها بالقرب من النيل بمدينة الأقصر.

وعلق الفنان سامح حسين على الصورة التي نشرها عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "النيل فى الأقصر"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيه وحازت على ألف إعجاب في دقيقة واحدة.

وبدأ الفنان سامح حسين جولة بمحافظات مصر بمسرحيته "حلم جميل" يبدأها من الأقصر، وهو العرض غنائي موسيقي استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يتجول فى الشوارع، يرى أحد الأثرياء وهو ينهى حياته ويحاول إنقاذه، فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم.



الفنان سامح حسين على انستجرام

مسرحية"حلم جميل" من تأليف طارق رمضان، ومن بطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أغانى طارق على، ومن إخراج إسلام إمام.



الفنان سامح حسين

وكانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية ، "المتفائل" التي استمر عرضها أكثر من عامين على خشبة المسرح القومى، تدور أحداثها حول شخص حارب كل المشاكل للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل وشاركه البطولة سهر الصايغ ومن إعداد وإخراج إسلام إمام.