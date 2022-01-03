شروط صارمة لحضور حفل عمرو دياب في دبي

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يناير 2022 02:57 مساءً - يقام في الخامس عشر من شهر يناير الجاري حفل النجم ” عمرو دياب ” في مدينة دبي للإعلام وفقا لما أعلن عنه الهضبة في منشور له عبر حسابه على إنستجرام .

وأعلنت الشركة المنظِّمة للحفل عن وضعها شروطاً صارمة للحضور أبرزها إجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا قبل الحفل ب 24 ساعة .

كما أكدت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في دبي أيضا على ضرورة ارتداء الكمامة طوال الحفل .