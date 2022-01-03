زينة تنضم إلى عالم “تيك توك” بفيديوهات طريفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة زينة انضمامها الى تطبيق “تيك توك” للفيديوهات، حيث نشرت عبر حسابها الخاص مجموعة فيديوهات سجّلتها بطريقة الـ”تيك توك” لمشهدين كوميديين.

وظهرت زينة في الفيديوهات التي نشرتها وهي تؤدي مشهدين متداوَلين بطريقة ساخرة، وكتبت معلقة: “يعني مفيش سمعان كلام”… وتلقت على الأثر المئات من التعليقات التي أُعجبت بطريقتها في تجسيد المشاهد بالفيديوهات.

من ناحية أخرى، تخوض زينة أولى بطولاتها في الأعمال الفنية التي تُعرض على المنصات الإلكترونية بمسلسل “420 دقيقة” من تأليف محمد رجال وإخراج هاني عادل الذي يعاين حالياً أماكن التصوير للاستقرار على التفاصيل النهائية للمسلسل واختيار باقي أبطاله.

يُذكر أن آخر أعمال زينة، مسلسل “كله بالحب” الذي شاركت خلال السباق الرمضاني الماضي في بطولته الى جانب: أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، سامر المصري، هالة فاخر، يوسف عثمان، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف محمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.