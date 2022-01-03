جمال سليمان يكشف أسباب مشاركته في “الكاهن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعرب الفنان السوري، جمال سليمان، عن سعادته بعودته للسينما من خلال فيلم “الكاهن”، الذي انطلق عرضه في السينمات قبل أيام قليلة، وذلك بعد غياب طويل استمر أكثر من 12 عاماً، مؤكداً أنه، خلال هذه السنوات، تلقى العديد من العروض السينمائية، لكنه رفضها لأنه لا يهمه أن يشارك في السينما باستمرار، بقدر ما يهمه أن يقدم عملاً سينمائياً جيداً، يحمل رسائل مهمة تفيد الجمهور.

وتابع سليمان، في تصريحات صحفية، أنه شارك في فيلم “الكاهن” لأنه مليء بالإغراءات الفنية العظيمة، التي لا يمكن أن يرفضها أي فنان آخر، من أبرزها: الموضوع، وطريقة معالجته، ووجود الفنانين المصريين محمود حميدة وحسين فهمي، بجانب فريق عمل متميز، بالإضافة إلى توافر كافة الإمكانيات الإنتاجية.

وكشف سليمان أن الفيلم يناقش العالم الغامض من الحياة، مشيراً إلى تصنيفه كفيلم رعب؛ لأنه يحمل مشاهد رعب كثيرة.

وتمنى أن يعطي فيلم “الكاهن” انطباع التنوع للجمهور، لأن كل شخص يختلف مزاجه من حين لآخر، فقد يرغب أحياناً في مشاهدة الرعب، وأحياناً الكوميدي، ولابد أن تكون السينما متنوعة حتى تناسب جميع الفئات العمرية.

وأكد جمال سليمان أن أهم قاعدة يختار على أساسها أعماله، هي أن يكون العمل يحترم عقل المشاهد.

وعن جديده، أوضح أنه يستعد لتصوير مسلسل “ظل”، في بيروت خلال الأيام المقبلة، حيث يجسد من خلاله شخصية “مصمم أزياء”، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.