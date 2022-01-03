قيمته 14.5 مليون دولار.. هاري وميغان يخططان لبيع قصرهما سراً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبحث دوقا ساسكس: الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن منزل فخم جديد، حيث يريد الزوجان الملكيان بيع قصرهما البالغة قيمته 14.5 مليون دولار، في مونتيسيتو.

وذكرت صحيفة “The Mirror UK”، نقلاً عن مصادر، أن دوق ودوقة ساسكس يفكران بجدية في بيع مسكنهما في مونتيسيتو، المكون من 9 غرف نوم، حيث انتقل الزوجان إليه بعد تنحيهما عن منصبهما من العائلة المالكة عام 2020.

وقصر هاري وميغان الفاخر محاط بالحدائق الخضراء، ويطل على البحر، ويحتوي منزل الزوجين في كاليفورنيا على قبو نبيذ، ومنطقة لعب، وغرفة ألعاب.

ويضم المنزل، كذلك، صالة رياضية، ومنتجعاً صحياً، وسينما، ودار ضيافة منفصلة، وملعب تنس، ومسبحاً.

واشترت الأسرة القصر في مونتيسيتو كاليفورنيا، حيث استقبل فيه هاري وميغان ابنتهما “ليليبت”، قبل ستة أشهر، ومع ذلك فهما ليسا مبتهجين بشأن الإقامة.

وزعم المصدر أن ميغان وهاري بدآ في البحث عن منزل آخر، بعد 18 شهراً تقريباً من الانتقال إلى منزلهما في مونتيسيتو مع ابنهما “آرتشي”. وترغب هاري وميغان في بيع منزلهما الفاخر في كاليفورنيا، لكنّ الزوجين يترددان في عرض المنزل للبيع، بسبب مكانتهما الملكية.

ويعرض الزوجان محل إقامتهما فقط للمشترين الجادين الذين لديهم أموال مؤكدة، ومن المرجح أن يشتري الزوجان الملكيان منزلاً جديداً في نفس الحي، أو في مكان قريب.

وفي أغسطس الماضي، قدمت ميغان ماركل للمتابعين لمحة نادرة من داخل القصر في كاليفورنيا، خلال رسالة تمت مشاركتها في عيد ميلادها الأربعين.

تأتي تلك التقارير بعد أسابيع فقط من مشاركة الأمير هاري وميغان ماركل الصورة الأولى لابنتهما “ليليبت ديانا”، بعد ستة أشهر من ولادتها، على بطاقة عيد الميلاد الخاصة بهما.