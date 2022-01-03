من أشعار معالي المستشار تركي آل الشيخ.. صوت ماجد المهندس يصدح: “مشتاقلك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من أشعار معالي المستشار تركي آل الشيخ، طرح النجم ماجد المهندس أغنيته الجديدة “مشتاقلك”، ألحان نواف عبدالله، وتوزيع أحمد صالح، ومكس وماستر جاسم محمد على المواقع الموسيقية وقناة شركة “روتانا” بموقع “يوتيوب”.

يقدّم معالي المستشار من خلال هذه الأغنية موضوعًا عاطفيًا مشاعًا ولكن برؤية شعرية مختلفة، إذ تسلط كلمات الأغنية الضوء على مشاعر الاشتياق الذي يصيب الشخص جرّاء علاقة فاشلة تتحول إلى حالة من الألم والعذاب.

استطاع نواف عبدالله أن يرسم من خلال أغنية “مشتاقلك” لوحة فنية كاملة متكاملة، فجاء اللحن مكمّلًا للجمل الشعرية التي صاغها معالي المستشار تركي آل الشيخ. أمّا أحمد صالح فقدّم جرعة زائدة من الرومانسية في الأغنية من خلال التوزيع الذي زيّن الأغنية بجمل موسيقية رائعة.

أمّا أداء ماجد المهندس لأغنية “مشتاقلك”، فجاء فخمًا ويحمل في طياته هيبة الإبداع الذي لا حدود له. وبصوت ملون بالعاطفة والجرح يقول ماجد في الأغنية: “قد ايش أنا مشتاق لك .. ليتك شعرت كثر المطر .. كبر السماء .. قد البحر”.

على صعيد الصورة، اختار ماجد المهندس الظهور في كليب بسيط يترجم المعنى العاطفي للأغنية، فظهر في العمل بمشاهد تعبّر عن ألم الفراق والاشتياق، صورت على متن قارب في البحر بعدسة المخرج بسام الترك.

يذكر أن أغنية “مشتاقلك” تركت أثرًا طيبًا عند الجمهور فور صدورها، فتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، وحصدت عددًا كبيرًا من التعليقات على صفحات ماجد المهندس في مواقع التواصل الإجتماعي.