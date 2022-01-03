شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوي بعد الطلاق: أنا الوحش الذي يحب المرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفنان أحمد الفيشاوي يحاول أن يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي بعد أن أعلنت ندى الكامل طلاقهما، حيث نشر الفيشاوي من خلال حساب إنستجرام الخاص به مجموعة صور وهي يمارس الرياضية وعلق عليها بـ"أنا ذلك الوحش الذي يحب المرح.. فخور بالتدرب مع الأبطال اليوم".



احمد الفيشاوي في المعلب



احمد الفيشاوي يمارس الرياضة



احمد الفيشاوي

وفي نفس السياق بعد أن أعلنت ندى الكامل ، طلاقها من الفنان أحمد الفيشاوى، فتحت حسابها على إنستجرام و حولته من خاص برايفت إلى عام، وزاد حسابها في أقل من يوم إلى 22 ألف متابع، وكان حسابها عليه 300 متابع فقط.

وكشفت ندى الكامل من خلال حسابها علي إنستجرام عن طلاقها من أحمد الفيشاوي وذلك بعد قصة حب كبيرة ترجمتها حالة الرومانسية التي كانت تظهر بينهما طوال الوقت في المناسبات العامة.

وكتبت ندى الكامل " من امرأه قلبها هلك وانطفئ ..اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري...وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا..سأفتقدك كصديق كثيرا ".

واستكملت "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح..ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس...واتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة ...ولكن...واحقاقا للحق ...لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل واكثر ...سوف احبك دائما يا صديقي واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا..وأن تنتبه لنفسك كثيرا..لقد كنت أمانة ارسلها الله لي..ولم اقصر يوما او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

وأضافت "اللهم فرحة لا حزن بعدها...اللهم ابدل خوفي طمأنينة ...وكرامة وحرية لا قيد يمنعها .. وعزه نفس لا انسان ولا موقف يزعزعها ..واعلم ان عزه النفس و الكذب نقطه فاصله في حياتي ينتهي عندها اي صديق او حبيب..انها خطوطي الحمراء يا صديقي".