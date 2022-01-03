"تحيا مصر من كل قلبي".. محمد محمود عبدالعزيز في معبد حتشبسوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شارك الفنان محمد محمود عبدالعزيز، جمهوره ومتابعيه، بصورة له من معبد حتشبسوت بالأقصر، ومعابد فيلة بأسوان.

وكتب "عبدالعزيز" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "يا حلاوتك يا بلدي، تحيا مصر من كل قلبي، معبد حتشبسوت في الأقصر ومعبد فيلة في أسوان وكل مكان زرته بجد حلو أوي".

يذكر أن الفنان محمد محمود عبدالعزيز احتفل مؤخرا بعقد قرانه على فتاة جزائرية فرنسية تدعى "سافانا سافي".

من ناحية أخرى يشارك الفنان محمد محمود عبدالعزيز في مسلسل "نقل عام" وهو من بطولة: محمود حميدة، دينا، سوسن بدر، هاجر الشرنوبي، ومن إخراج عادل أديب