شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أول حفل يحييه كاظم الساهر بعد وفاة شقيقه الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش النجم كاظم الساهر حالة من الحزن بعد وفاة شقيقه الأكبر "على جبار" صباح أمس الأحد، ورغم هذه الحالة إلا أن كاظم الساهر يرتبط باحياء حفل غنائى في دبى يوم 14 يناير الجارى، ضمن حفلات مهرجان دبى للتسوق، وهو الحفل الذى أعلن عنه كاظم الساهر على حسابه بموقع "انستجرام" قبل وفاة شقيقه بأيام.

كاظم الساهر ينعى شقيقه

وحرص كاظم الساهر، على تقديم الشكر لكل من قدم له واجب العزاء في شقيقة "على جبار"، حيث نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر وكتب قائلاً: "أخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة، مثواك الجنة بإذن الله، الله يحفظكم دائمًا ويبعد عنكم كل مكروه".

وكان قد أعلن حسين جبار، شقيق الفنان كاظم الساهر، وفاة شقيقهما الأكبر "على جبار"، وذلك فى تدوينة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتب حسين جبار، شقيق كاظم الساهر، فى نعيه لشقيقه الراحل: "شقيقي الأكبر على جبار إبراهيم السامرائى، في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأحيا كاظم الساهر مؤخراً حفل مجلة فوج العربية في دبى، اختفاءً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة على طريقتها الخاصة، ووغنى الشعهر باقة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الحضور، وكان على رأسهم النجمة منى زكي، مصمم الأزياء زهير مراد الإعلامية لوجين عمران، الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم وغيرهم