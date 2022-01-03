شكرا لقرائتكم خبر عن سما إبراهيم تطمئن متابعها على حالتها الصحية: مش حعرف أغلس عليكوا شويه كده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سما إبراهيم تطورات حالتها الصحية، وطمأنت متابعيها على حسابها بفيس بوك الخاص، حيث كتبت سما إبراهيم، "الحمد لله.. كل كلمات الحب والامتنان مش حتقدر تعبر عن الشعور الصادق بالمحبة والاهتمام اللي مليتوا بي قلبي وطبطتوا على روحي بي بسؤالكم واهتمامكم و جدعنة ولا البلد اللي بتظهر في الشدة".



سما ابراهيم

وأضافت سما إبراهيم، "مهما عبرت ليكم عن قد ايه رسايلكم واهتمامكم الصادق دعمني مش حعرف اوفيكم حقكم .. وحقكم عليا اني قلقتكم معايا".

وتابعت، "الحمد لله كان دور برد وإجهاد شديد جدا جدا بالقوي يعني.. وأثاره الصحية امتدت الى التهاب حاد في الحنجرة .. يعني بإذن الله مش حعرف اغلس عليكوا شويه كده بصوتي ".

وكانت فاجأت الفنانة سما إبراهيم منذ ساعات متابعيها عبر موقع فيس بوك بطلب الدعاء منهم، حين كتبت: "الحمد لله ..لأول مرة اطلب من حضراتكم أن تدعو لي الخالق أن يعفو عني ويلطف بمحنتي.. ما أمر به اختبار اعلم أنه مشيئة الخالق واتعلق بقدرته ولطفه.. اسألكم الدعاء".

وما أن كتبت ذلك حتى انهالت عليها التعليقات من جانب متابعيها ممن حرصوا على الدعاء لها والاطمئنان على حالتها الصحية خاصة أنها بعدم كتابة نوع المرض حتى أقلقت من شاهدوا البوست أكثر.