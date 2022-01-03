شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف عن شخصية هند العباسى فى "المماليك": مركبة ومليئة بالمفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة رانيا يوسف لـ"الخليج 365" إنها تجسد خلال مسلسل "المماليك" شخصية تدعى هند العباسى تحمل عددًا من التحولات في العمل الملىء بالأحداث المشوقة والمثيرة على حد قولها، مشيرة إلى أنها شخصية مركبة وصعبة وهذا ما حمسها للمشاركة فى المسلسل الذى يضم مجموعة كبيرة من الفنانين.

وأضافت رانيا يوسف أنها من عشاق أعمال الـ 60 حلقة التي يحبها الجمهور بعيدًا عن السباق الرمضاني والتى تحقق نجاحًا كبيرًا من وجهة نظرها.

وينتمي العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها فى 60 حلقة، ويدور فى إطار اجتماعى تشويقى ويظهر بيومى فؤاد بدور رجل أعمال وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى، كما يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل فى سياق درامى مشوق.

مسلسل" المماليك" يشارك في بطولته كوكبة من النجوم بجانب رانيا يوسف منهم محمد لطفي ورامى وحيد وبيومي فؤاد وعائشة عثمان ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، وإنتاج إيهاب منير، وإخراج حازم فودة.

يذكر أن رانيا يوسف عرض لها الجزء الرابع من مسلسل "الآنسة فرح"، الذي تشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدى، عارفة عبد الرسول، هبة عبد العزيز، وتامر فرج.