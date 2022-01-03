شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تشارك فى النصف الثانى من شهر رمضان بمسلسل "بطلوع الروح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة منة شلبى فى النصف الثانى من شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "بطلوع الروح" من إخراج كاملة أبو ذكرى، والعمل يضم 15 حلقة فقط، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها مطلع الأسبوع المقبل فى الديكور الخاص، الذى تقوم بمعاينته مخرجة العمل، حيث تجرى الأخيرة جلسات عمل مكثفة مع الأبطال والشركة المنتجة للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل.

مسلسل "بطلوع الروح" يشارك فى بطولته النجمة إلهام شاهين وأحمد داوود وأحمد السعدني، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبوذكرى.

من ناحية اخرى تستقبل منة شلبى العام الجديد 2022 وسط نشاط سينمائى قوى، حيث تنافس في موسم إجازة منتصف العام الدراسى بفيلمين يطرحان في نفس اليوم، الأربعاء 5 يناير المقبل، وهما "من أجل زيكو" و"الجريمة"، ومتوقع أن ينافس الفيلمان بقوة على تصدر إيرادات الموسم.

فيلم "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتاليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة في مسابقة "اذكى طفل في مصر"، يدفعهم هذا الامل الى الانطلاق في مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجئات الخطيرة.