كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي في كواليس فيلم "من أجل زيكو" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة من كواليس فيلم "من أجل زيكو"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصورة مع كريم، الفنانة منة شلبي، الفنان محمود حافظ، الفنان القدير محمد محمود.

وعلّق كريم على الصورة: "فيلم من أجل زيكو يوم 5 يناير".

فيلم "من أجل زيكو" من بطولة منة شلبي، كريم محمود عبد العزيز، محمود حافظ وغيرهم ومن إخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فتاة تسكن في إحدى المناطق الشعبية وتتوالى المفارقات الكوميدية بين بطلي العمل.