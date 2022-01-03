شكرا لقرائتكم خبر عن طرح ثالث مواسم The Umbrella Academy خلال العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة نيتفلكس عن أن الموسم الثالث من مسلسل The Umbrella Academy، سيعرض خلال العام الجارى 2022، ولم تكشف الشبكة المنتجة عن موعد محدد بعد، ولكن من المتقوع طرح الحلقات الجديدة في النصف الأول من العام الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

وكان قد حصل الموسم الثانى من مسلسل The Umbrella Academy على تقييم وصل إلى 90% من قبل 73 ناقد على موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرحه يوم 31 يوليو الماضى على منصة نيتفلكس، بالإضافة إلى تقييم 90% من قبل 762 مشاهد على نفس الموقع، المسلسل طرح منه 10 حلقات للموسم الثانى كـ دفعة واحدة على المنصة.

واستنادًا إلى روايات Dark Horse Comics المصورة، تركز الدراما الخارقة على مجموعة غير عادية من الأشخاص الذين اختارهم السير ريجينالد هارجريفز (كولم فيوري) وتدربوا على إنقاذ العالم في مدرسته، أكاديمية المظلة، الآن وقد كبروا جميعًا، واجتمعوا مجددًا لحل اللغز وراء وفاة السير ريجينالد وتفادي نهاية العالم.

ويقوم ببطولة مسلسل The Umbrella Academy إلين بيدج وتوم هوبر وروبرت شيهان وإيمي رافر لامبمان وديفيد كاستانيدا وإيدان جالاجر وماري جيه بليج وكاميرون بريتون وآدم جودلي وجون ماجارو وآشلي مايدكوي وكيت والش وإيثان هوانج وأوردان كلير روبنز.

كما ألغت منصة نيتفلكس المسلسل الكوميدي "Julie and the Phantoms" بعد موسم واحد، الذى طرح في 10 سبتمبر من العام الماضى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

تدور أحداث المسلسل الموسيقي Julie and the Phantoms حول صديق للعائلة والذي تم استقباله، وهى مغنية فى سن المراهقة، وينتهي بها الأمر بتشكيل فرقة مع أشباح ثلاثة من عازفي الروك في التسعينيات.

ويقوم ببطولة مسلسل Julie and the Phantoms كل من ماديسون رييس، شارلي جيليسبي، أوين جوينر، جيريمي شدا، جادة ماري، ساشا كارلسون، سافانا لي ماي، كارلوس بونس، بوبو ستيوارت، سوني بوستامانتي، جاستن لوبيز.