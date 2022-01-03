شكرا لقرائتكم خبر عن إيما واتسون: كنت أفكر فى الانسحاب من سلسلة Harry Potter والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت الممثلة الشابة إيما واتسون بأنها كادت تنسحب من سلسلة Harry Potter، قبل طرح الجزء الخامس من العمل، حيث تحدثت الممثلة، التي لعبت دور هيرميون جرانجر في السلسلة المكونة من ثمانية أفلام، خلال الفيلم الخاص عن السلسلة، الذى طرح تحت اسم Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts، يوم 1 يناير الجارى، على منصة HBO Max وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وكشفت واتسون عن الأمر خلال حديثها مع زميلها الممثل روبرت جرينت الذى شاركها بطولة السلسلة مع الممثل دانييال رادكليف، حيث قالت واتسون "أعتقد أنني كنت خائفة".

واكملت واتسون حديثها قائلة : "كنت افكر في الانسحاب من السلسة بالتزامن مع بدء العمل على الجزء الخامس من السلسلة، خاصة عندما بدأت نجوميتنا في التزايد".

كما أكدت واتسون أنها فكرت في كتابة مذكراتها خلال الوقت الذي فكرت فيه في الانسحاب من السلسلة، وصرحت واتسون قائلة: "أنا كنت وحيدة في وفتها، وشعرت أننى تائهة".

وطرح الفيلم الخاص احتفالا بالذكرى السنوية العشرين لسلسلة الأفلام التي تكونت من ثمانية أعمال، والتي بدأت بفيلم " Harry Potter and the Sorcerer’s Stone"، والذي تم إصداره في نوفمبر 2001، وسيسرد العرض الخاص المحادثات العميقة بين الأبطال حول قصص السحرة.

وقال المنتج الأمريكي توم أسكيم: "لقد كانت رحلة لا تصدق منذ طرح أول أجزاء هاري بوتر، ومشاهدة هذا العالم يتبلور بشكل سحري على أقل تقدير".

وتابع: "هذه الحلقة الخاصة بتكريم لكل من مسته ظاهرة هارى بوتر، مقدمة من طاقم عمل موهوب إلى قلوب المشاهدين من عشاق السلسلة الذين تمكنوا من إبقاء عالم هوجوورتس السحرى حيًا طيلة 20 عامًا".

وتمضنت الحلقة الخاصة مقابلات حصرية مع أبطال السلسلة منهم دانيال راديكليف وإيما واتسون وهيلينا بونهام وغيرهم الكثير، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".