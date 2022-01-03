دينا تنشر صورة مع شقيقتها.. وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة الاستعراضية دينا، صورة مع شقيقتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت دينا على الصورة قائلة: "أنا وأختي الحبيبة، صباح جميل".

ومن جانب آخر، تواصل الفنانة دينا تصوير مشاهدها في مسلسل "نقل عام"، مع النجوم: محمود حميدة، سوسن بدر، ميرهان حسين، ونور النبوي وغيرهم.

"نقل عام" من إخراج عادل أديب، وكتابة ورشة مجموعة "فنون مصر" تحت إشراف السيناريست محمد إسماعيل أمين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي، من إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.