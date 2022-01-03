شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تحيى حفلاً غنائيًا فى دبى يوم 4 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة لطيفة، حفلاً غنائيًا، احتفالاً باليوم الوطنى التونسى فى دبى، وذلك ‏يوم 4 يناير الجارى على هامش إكسبو دبى 2020، وتغني لطيفة باقة من أشهر أغنياتها الجديدة ‏والقديمة، حيث تدمج بين أغانى الماضي والحاضر، حتى تتناسب مع كل الأجيال التى تحضر ‏الحفل، لتلتقى بجمهورها من كل الجاليات العربية المتواجدة في دبي حاليًا.‏



لطيفة

وتعد هذه الحلفة هي الثانية للنجمة لطيفة في إكسبو دبي، بعد إحيائها حفل جائزة الصحافة ‏العربية، والذى أقيم منذ عدة أيام وحقق نجاحا كبيرا، بحضور نخبة من رموزالصحافة والإعلام ‏في الوطن العربي، وأبدعت خلال الحفل بغناء قصيدة "تأملات" خامس تعاون لها مع الشيخ محمد ‏بن راشد آل مكتوم.‏

يذكر أن لطيفة انتهت من تصوير أحدث أعمالها، وهي قصيدة "حلم" آخر أعمال الشاعر ‏الراحل حسين السيد، ومن ألحان الموسيقار طلال، وأخرجها بطريقة الفيديو كليب المخرج وليد ‏ناصيف، ويتم طرحها قريبا، حيث تجرى عمليات المونتاج والتلوين في دبي.‏

وأحيت لطيفة الشهر الماضى حفل جائزة الصحافة العربية بدولة الإمارات العربية وتحديداً ساحة التواصل، حيث غنت قصيدة جديدة بعنوان "تأملات" من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويعد هذا هو خامس تعاون بينهما، حيث غنت لطيفة من أشعار الشيخ محمد بن راشد 4 قصائد من قبل.