عارية وكأس نبيذ.. السعودية رهف القنون تستفز متابعيها بصورة من حوض الاستحمام!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يناير 2022 02:44 صباحاً - استفزت السعودية ​رهف القنون​ متابعيها بعد نشرها صورة جديدة عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي مستخدمة خاصية “الستوري” أثناء تواجدها في حوض الإستحمام وهي تحمل كأس من النبيذ في يدها.

وظهرت القنون وهي عارية تماماً وعلقت قائلة :”بصحتكم، لفرص جديدة، وإنجازات أكثر، مباركة، سعادة، صحة حب، سفر والمزيد من الأموال في 2022″.

وقد أثارت الصورة غضبا بين السعوديين بعد تداولها على بعض الحسابات حيث إنهالت التعليقات التي جاء معظمها سلبية مؤكدينأن الأمور التي تقوم بها لا تمثلهم بل على العكس هي تشوه صورة مجتمعهم وهو أمر مرفوض وغير قابل للنقاش.

يذكر ان رهف القنون هي لاجئة سعودية تعيش في كندا منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019 حيث تصدرت وسائل الإعلام العالمية وأبرز المواضيع التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حينها.