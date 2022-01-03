شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار: لا أبحث عن تقديم العمل السهل لأن الجمهور العربي يستحق المغامرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إياد نصار، خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة"، والتي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة On، إن اختيار أعمالي لا أبحث فيها عن العمل الصعب، ولكن أبحث عما يناسب تفكيري، ولا أحاول البحث عن الأسهل أيضا؛ لأن الجمهور العربي يستحق أن تبحث له عن منطقة جديدة وهذه هي المسئولية التي تقع على عاتق الفنان، وهذا أساس اختياري أن يكون دائما هناك مغامرة من الممكن أن تنجح أو تفشل.

وأضاف إياد نصار: اخترت التمثيل لأنني أحبه، فلو تحول لتكرار سأكون بذلك فقدت سبب حبي له، فعندما يصابني اليأس أسأل نفسي لماذا اخترت أن أكون ممثل، لذلك أحاول أن أكون دائما في تماس مع طالب الجامعة الذي كان على خشبة المسرح واختار أن يكون ممثلا، وأنا أحب التمثيل جدا، ولكني أكره ما يحاط به.

وتابع إياد نصار: أنا شخص قاس على نفسي وأحاسب نفسي كل يوم، وأهتم بالنقد الذي يوجه لي، ولا أرد على النقد أو الانطباعات التي تكتب على السوشيال ميديا، بالإضافة أن السوشيال ميديا أصبحت بها أياد خفية ولم تكن بها مصداقية عالية، وأصبحت الترندات والمعجبون يُشترون الآن، وهناك شركات مخصصة لهذا العمل، وأنا لا أهتم بذلك وكل معجبيني على الصفحات حقيقيين.

وكان قد أكد النجم إياد نصار، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين إبراهيم عيسى وخيرى رمضان وكريمة عوض، أنه كان يتمنى منذ اللحظة الأولى لوصول مصر أن يكون ممثلا مصريا وليس ممثلا عربيا يتحدث باللهجة المصرية، مشيرا إلى أنه درس الفن التشكيلى فى بلاده ولكنه اختار مجال الفن، ولم تكن بداياته سهلة؛ لأنه لم يكن معروفا فى الوسط الفنى.

وأضاف الفنان إياد نصار، أن التمثيل مهنة صعبة ومن الممكن أن يقضى الفنان حياته كلها دون أن يفعل شيئا، موضحا أن الممثل المثقف يشكل عبئا كبيرا، والبعض يتباهى بالتفاهة.