كريم محمود عبدالعزيز ينشر صورة من كواليس "من أجل زيكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز، صورة تجمعه بعدد من صناع العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق "كريم" قائلا: "فيلم من أجل زيكو يوم 5 يناير"، وحازت الصورة على إعجاب جمهور ومتابعي الفنان الشاب.

يتناول العمل قصة عائلة بسيطة يفوز ابنهم الصغير زيكو بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، فينطلقوا معًا في رحلة من أجل حضور المسابقة، وتقع لهم العديد من المفارقات خلال الرحلة التي تمتد لمدة يومين.

فيلم "من أجل زيكو" بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، عمرو عبالجليل، محمد محمود، أحمد علي، محمود حافظ، وهو من إخراج بيتر ميمي.