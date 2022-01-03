جنات تخضع لجلسة تصوير جديدة.. وهكذا علّق جمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة المغربية جنات لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.

ونشرت جنات صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية ملابس من اللون الأسود.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة، وجاءت كالتالي: "قمر، الملكة، القمر أبو غمازات حلوة، جمالك" وغيرها.

جدير بالذكر أن جنات شاركت مؤخرًا في إحياء حفل غنائي ضمن فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية.

وأقيم الحفل على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة الفنان الفلسطيني محمد عساف، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور.