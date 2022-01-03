تركي آل الشيخ يطمئن متابعيه على صحته ويكشف عن هدية تلقاها من طفل في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب عبد الفتاح العجمي:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن تلقيه هدية مميزة من طفل سعودي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر آل الشيخ، صورتين للهدية عبر حسابه بموقع "تويتر"، وهي عبارة عن بوستر رسمه له الطفل.

وعلّق رئيس هيئة الترفيه في السعودية: "تلقيت هدية جميلة جداً من طفل سعودي مقيم في أمريكا.. شكراً حبيبي سلمان أبدعت، وإن شاء الله لك مستقبل مبهر بإذن الله.. الله يحفظك يا حبيبي".

وطمأن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه عن حالته الصحية، مقدما الشكر لكل من سأل عنه.

ويجري تركي آل الشيخ، عملية جراحية في الرابع من يناير الجاري، بمستشفى New York Presbyterian Hospital في نيويورك.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 21 أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021 بحفل افتتاح استثنائي حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التليفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.